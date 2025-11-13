Във връзка с публикуваните данни на НСИ за състоянието на туристическия сектор в България и развитието на местата за настаняване през последните месеци от страна на КЗП имаме засилен контрол. Целта е да гарантираме, че туристическият пазар функционира законосъобразно и прозрачно. Това заяви Игнат Арсенов, главен директор „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите, в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той посочи, че през първите 9 месеца на годината КЗП е извършила над 3650 проверки в заведения за хранене и развлечения. Такива са направени и в места за настаняване. Всички те, в голямата си част, са предизвикани от сигнали и жалби на потребители, посочи Арсенов.

Има ли спекулация при цените

Арсенов каза, че КЗП и НАП осъществяват контрол върху цените още от началото на юни. На места се наблюдава необосновано завишение, но то е незначително.

Той подчерта, че всеки случай се изследва конкретно, за да се установи каква е причината за ръста на съответната цена – дали се дължи на повишение на цени на материали, консумативи, заплати, или на спекула.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова