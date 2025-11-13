Изкуственият интелект променя преводаческата професия, но не като я измества, а като въвежда нови тенденции. Все по-често машината се превръща в незаменим помощник при обработката на големи обеми текст, подготовката за устен превод и търсенето на точните думи. Въпреки това, както отбелязва преводачът Калоян Кирилов в предаването „Социална мрежа”, човешкият нюанс – чувството за контекст, култура и емоция, остава извън обсега на алгоритмите, което прави ролята на преводача днес не по-малко, а дори по-значима.

Преводачът е категоричен, че изкуственият интелект ще измени преводаческата дейност изключително много. „Може би след десетина години ще бъде съвсем различно. Виждаме колко бързо се случват промените. Към настоящия момент това, което ние виждаме в бранша като хоризонт, е по-скоро промяна - не изместване, а по-скоро работа в симбиоза”, споделя той.

Според Кирилов изкуственият интелект е полезен с много различни неща, сред които е предварителната подготовка на текстове. „При правилно ползване е изключително полезен помощник, но в ролята си на пилот не бих казал, че се справя много добре”, коментира преводачът.

Той споделя, че въпреки всички изброени ползи, AI има много недостатъци и отбелязва като основен минус грешка при превод на имена в устния превод. „Няма консистентност. Ако човек говори много добре – бавно и внимателно, отчетливо, ИИ може да се справи и да хване 97-98% от думите да хване”, заключава преводачът.

