Двама души го вдигаха от сцената при представянето му в Москва
Първият руски хуманоиден робот с изкуствен интелект се спъна на сцената по време на дебютната си поява в Москва и падна по лице.
Роботът, наречен AIDOL от своите създатели, се опита да вдигне дясната си ръка и да помаха на публиката, но загуби равновесие и се строполи по лице на сцената. Двама асистенти, които го придружаваха, веднага се втурнаха да му помогнат да се изправи.
Роботът на Мъск с нови танцувални умения
Руските медии цитираха изпълнителния директор на технологичната компания, разработила робота - Владимир Витухин, който заяви, че се надява „тази грешка да се превърне в опит“. Витухин подчертал, че 77 процента от компонентите на хуманоида са руско производство, като целта е те да достигнат 93 на сто.
Създателите му твърдят, че AIDOL е способен да изпълнява три основни човешки функции – да се движи, изправен на крака, да мести предмети и да общува с хората.Редактор: Станимира Шикова
