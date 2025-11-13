„Човекът като вид е относително нечувствителен към геомагнитното поле, но авторитетни клинични проучвания показват, че магнитни бури могат да увеличат депресивните състояния и дори самоубийствата“, каза в студиото на „Денят на живо” шефът на клиниката по неврология в МБАЛ „Св. Анна” доц. Росен Калпачки.

По думите му влиянието се дължи на промени в секрецията на мелатонин, който регулира циркадните ритми и настроението.

Доцент Калпачки допълни, че съвременният магнетизъм, създаван от електронни устройства като мобилни телефони, също може да има локално въздействие върху мозъка, особено при продължително държане на активни устройства близо до черепа.

„Хроничният стрес определено влияе върху кръвоносните съдове и повишава риска от атеросклероза, високо кръвно и други заболявания“, заяви Калпачки. Той подчерта, че не всички заболявания се дължат на стреса, но начинът, по който човек реагира на напрежение, е ключов за дълголетието и здравето му.

„Стресът е коренът на много болести – психологическото напрежение рефлектира и върху физическото здраве“, добави доцентът.

Инсултите – тежко бреме за пациентите и бюджета

Калпачки припомни, че инсултите са водеща причина за инвалидизация в България. В страната всяка година около 40–45 хиляди души преживяват инсулт, като над две трети остават с някаква степен на инвалидност.

„Когато лечението не е модерно или достъпно, броят на инвалидизираните е висок, което се отразява и на бюджета“, поясни специалистът. Той подчерта важността на профилактиката и ранната диагностика като начин за спестяване на средства и подобряване на качеството на живот на пациентите.

Модерни решения – линейка с мобилен скенер

Калпачки предложи инвестиции в модерни линейки, оборудвани със скенер, които могат да диагностицират и започнат лечението още по пътя към болницата.

„Така огромна част от пациентите ще се върнат здрави вкъщи. Единствената инвестиция за линейка е около 1 милион лева, но се изплаща само за няколко месеца чрез спестени средства за инвалидизация“, каза той.

Младите лекари и мотивацията за работа в България

„Нашата професия никога не би могла да се оцени финансово на истинската ѝ стойност. Много млади лекари се отказват и напускат страната, но успехите с пациентите могат да ги задържат“, коментира доцент Калпачки.

Той сподели и един от най-значимите моменти в практиката си – спасяването на жена с енцефалит, която е оцеляла благодарение на екипната работа на клиниката.

„Виждайки как пациентите се връщат към нормален живот и как екипът се обединява, това е истинската награда“, каза той.