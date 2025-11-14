Сезонът на големите онлайн находки започва ударно - един от водещите български онлайн ритейлъри, Ozone.bg, стартира кампания с гаранция за своите най-ниски цени за годината на 50 000 продукта.

Сред офертите, определени компанията като “легендарни” има хиляди продукти за гейминг, смарт и мобилни устройства, техника, книги, мърч, настолни игри, играчки, хранителни добавки, козметика и още много категории, познати на редовните потребители на платформата.

Компанията въвежда и нова форма на ценова защита - ако клиент закупи продукт в рамките на кампанията, а до 30 дни след това цената му бъде допълнително понижена, Ozone.bg поема ангажимент да възстанови разликата. Това се отнася само за покупки от сайта им и цели да гарантира спокойствие и увереност при пазаруване по време на Black Friday, когато цените са обречени да падат надолу.

Допълнително удобство предлага и безплатна доставка за поръчки над 50 лв., както и възможност за бърза и напълно безплатна доставка до физическите магазини на Ozone.bg в страната.

С кампанията от Ozone.bg заявяват желанието си да предложат не просто добри оферти, а цялостно потребителско изживяване, в което клиентът печели повече - и като цена, и като услуги.

От компанията обявиха за своя мисия да изпълнят отново със смисъл промоциите на Black Friday и да предложат оптимални условия за предпразнично пазаруване на клиентите си до края на ноември.