Хиляди лекари във Великобритания обявиха петдневна стачка заради заплатите и местата за обучение. Това е 13-ото недоволство на медиците от март 2023 г.

Стачката, която започна в 07:00 часа местно време, беше осъдена от министъра на здравеопазването на лейбъристкото правителство.

Уес Стрийтинг заяви, че ръководството на лекарят съюз, Британската медицинска асоциация (БMA), „избира конфронтация вместо грижа“.

„Тази стачка вече не е за справедливост. Става въпрос за политически позиции“, написа той, цитиран от АФП.

„Не можем и няма да променим заплатите, особено след 28,9% увеличение през последните три години и най-високото увеличение в целия публичен сектор през последните две години“, добави той.

Ще останем ли без здравна грижа заради стачка на работещите в сектора

БМА твърди, че лекарите все още се нуждаят от 26% увеличение на заплатите, за да възстановят доходите си до реалната стойност, която са имали преди две десетилетия. Синдикатът изисква и увеличение на местата за обучение.

Лекарите се оплакват, че в някои случаи над 30 000 лекари кандидатстват за само 10 000 места за обучение, които ще им позволят да напреднат в кариерата си и да станат консултанти.

Тази ситуация оставя много лекари без постоянна работа след години на обучение.

Обединеното кралство остава в хватката на продължителна криза на жизненото равнище, която предизвика стачки в цялата икономика.

Групи, включително учители, медицински сестри, работници в линейките, адвокати, железопътни работници и гранични служители, са стачкували през последните три години и половина.

Редактор: Габриела Павлова