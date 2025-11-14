Снимка: Георги Димитров
Той е автор на музика за джаз, театър, филм и симфонични състави, носител е на наградата „Аскеер”
Премиерът Росен Желязков връчи държавната награда „Св. Паисий Хилендарски” на проф. Христо Йоцов. Той е джаз инструменталист, композитор, аранжор и педагог.
Има над 30 издадени албума, свири с водещи музиканти у нас и по света като Хилда Казасян, Йълдъз Ибрахимова. Основател е на джазовата формация „Акустична версия”.
Христо Йоцов с авторски концерт за 70-годишнината на Плевенската филхармония
Христо Йоцов е автор на музика за джаз, театър, филм и симфонични състави, носител е на наградата „Аскеер”.
Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски” е учредена през 2000 г. Сред носителите ѝ през годините са проф. Вера Мутафчиева, акад. Светлин Русев, проф. Стефан Данаилов, Йордан Радичков, Богомил Райнов, Валери Петров и други.
„Изключително развълнуван съм и няма да обяснявам каква голяма чест е за мен да бъда приет в клуба на тези достойни българи, които — каквото и да става, каквито и сътресения да има в обществото, в политиката и във властта — за мен са най-ценното нещо на една нация, от което държавата трябва да се възползва”, заяви проф. Йоцов.
