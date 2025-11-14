България ще поиска от Съединените щати разсрочване на плащанията по втория договор за изтребителите F-16, блок 70. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов пред ресорната парламентарна комисия. По думите му се касае за предвидено за следващата година плащане в размер на 361 милиона евро.

Сега, според плановете на ведомството, този разход ще бъде изместен за 2028 година. Запрянов уточни, че чрез разсрочване на плащанията ще се компенсира недостигът по някои вече сключени договори и ще се осигурят необходимите разходи по инструмента „мерки за сигурността на Европа“.

Редактор: Емил Йорданов