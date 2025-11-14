Снимка: Министерски съвет






Касае се за предвидено за следващата година плащане в размер на 361 милиона евро
България ще поиска от Съединените щати разсрочване на плащанията по втория договор за изтребителите F-16, блок 70. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов пред ресорната парламентарна комисия. По думите му се касае за предвидено за следващата година плащане в размер на 361 милиона евро.
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Сега, според плановете на ведомството, този разход ще бъде изместен за 2028 година. Запрянов уточни, че чрез разсрочване на плащанията ще се компенсира недостигът по някои вече сключени договори и ще се осигурят необходимите разходи по инструмента „мерки за сигурността на Европа“.Редактор: Емил Йорданов
