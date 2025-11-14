След като Съединените щати направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл", а Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания, министърът на правосъдието Георги Георгиев написа в своя публикация във Facebook, че България е постигнала своята цел.

По думите му дерогацията осигурява както стабилността на доставките на петрол, така и на цените за българските граждани и българският бизнес.

САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"

„Приетите от Народното събрание реформи за гарантиране на управлението на паричните потоци на групата компании, както и разширяването на правомощията на особения търговски управител, бяха важни за този процес. Актът на американското правителство позволява на дружествата да продължат дейността си, а всички физически и юридически лица в България могат да извършват търговски операции и сделки с „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕАД, „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД, „Лукойл България Бункер“ ЕООД и техните дъщерни дружества, включително плащания по действащи и нови договори“, написа той.

Георгиев напомни, че даденият срок е със стандартната за процедурата продължителност - от 14 ноември 2025 г. до 29 април 2026 г., с възможност за удължаване.

Редактор: Дарина Методиева