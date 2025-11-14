САЩ и Великобритания дадоха дерогация на България по отношение на “Лукойл”, така че това е един безспорен успех за правителството на премиера Росен Желязков. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова.

“Целият екип, който работи по тази дерогация, се справи изключително добре. Бяха в непрекъснат контакт с нашите партньори от OFAC, така и с ЕК и Великобритания. Това е една добре свършена работа”, каза министър Петкова.

Тя подчерта, че българските граждани могат да бъдат спокойни. “Нашата цел беше да гарантираме сигурността на доставките, свързани с горивата, и да гарантираме енергийната и респективно национална сигурност”, добави министър Петкова. Тя бе категорична, че няма риск България да остане без гориво.

Особеният управител Румен Спецов трябва да бъде вписан в Търговския регистър и ще изпълнява своите функции, според закона. “Спецов ще се справи много добре с тази задача. Това е една голяма отговорност и това, че той я пое му прави чест. Той има много широк поглед върху различни търговски дейности, тъй като в качеството си на изпълнителен директор на НАП е контролирал дейността на различни дружества. Той ще се справи”, каза Теменужка Петкова.

Тя заяви, че след приемането на бюджета ще се започне активен диалог с бизнеса и синдикатите. “Този диалог трябва да бъде възстановен. Всичките ни усилия са насочени към това да се създават максимално добри условия за българския бизнес и граждани”, заяви министър Петкова.

Редактор: Мария Барабашка