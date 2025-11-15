Винаги е вълнуващо да наблюдаваш първите стъпки на детето си в изучаването на английски. Усмивката му, когато казва първото изречение на английски, първата дума, която правилно изговаря, или първият успех в писането, са моменти, които изграждат увереност и вдъхновение. В Британски съвет вярваме, че тези моменти са само началото на едно пътешествие към знания, увереност и креативност.

Тази есен имаме още повече причини за радост. От 17 ноември до 7 декември 2025 г. можете да се възползвате от специалната ни промоция за Черен петък – от 15 до 30% отстъпка, в зависимост от запълнеността на групата. Промоцията важи за всички курсове за деца и тийнейджъри – Learning Time with Timmy за най-малките, Primary Plus и Secondary Plus, както и за Общ и Бизнес английски за възрастни. Това е идеалният момент да инвестирате в бъдещето на детето си или да подобрите своите умения по английски.

За най-малките Learning Time with Timmy предлага забавен и увлекателен старт в света на английския език. Чрез песни, игри и приказки децата от 3 до 6 години учат и се забавляват, докато изграждат основата за увереност и любов към езика. Новост за учебната 2025/2026 година е, че вече приемаме и деца на три години в Learning Time with Timmy в центъра ни в Бизнес Парк София, за да започнат своето езиково приключение още по-рано.

От 7 до 11 години Primary Plus развива комуникационните умения и увереността на децата в стимулираща и приятелска среда. Тийнейджърите от 11 до 17 години в Secondary Plus надграждат езиковите си умения, развиват критично мислене и самоувереност, които ще им служат в училище и в живота. Подготовката за международните изпити Cambridge и IELTS дава на курсистите инструментите за успешни резултати на световно ниво.

За тийнейджърите предлагаме и нов, кратък курс по граматика и лексика, предназначен за курсисти от ниво B1–C1 CEFR. Този интензивен курс е създаден, за да затвърди вече усвоените знания и да помогне на курсистите да пишат, говорят и разбират английски с повече увереност и точност. Курсът се провежда онлайн в продължение на 5 седмици, 2 часа на седмица, и включва общо 10 учебни часа. За най-малките любители на технологии и инженерство (деца от 6 до 10 години) LEGO SPIKE клубът предлага уникална възможност да научат основите на програмирането чрез забавни и интерактивни LEGO проекти. По време на курса децата ще работят с block-based програмиране, ще сглобяват функционални LEGO творения и ще се учат как софтуер и хардуер работят заедно за решаване на реални проблеми. В безопасна и стимулираща среда те ще практикуват английски, ще създадат приятели и ще получат умения, които ще им бъдат полезни за бъдещето. Курсът се провежда в учебен център Бизнес парк София, в продължение на 4 седмици, 2 часа на седмица.

За възрастните, които искат да развият своите езикови умения, промоцията за Черен петък важи за курсовете Общ и Бизнес английски. Независимо дали искате да ускорите кариерата си, да се подготвите за обучение или просто да се чувствате по-уверени в ежедневната комуникация, нашите курсове са създадени да отговорят на Вашите цели.