Възможно ли е с пари от художествена самодейност да се построи музей? Карловското село Климент е на път да докаже това. Цялото село дарява, за да си изгради дом, в който да съхранява историята на населеното място. А жителка дари за целта част от имота си.

Село Климент, което от година може да се похвали с действащо неделно училище към църквата и с улици, украсени с декори за снимки, сега е на път да се сдобие с музей, в който да разказва за своят бит и култура. Парите за него са събрани от самодейците от кукерските и коледарски групи, от различни техни участия. Местното население също се включило с финансова помощ.

Кметът на селото Мано Манов дълго време носил идеята в сърцето си. Предложил на местните жители да закупят стара къща с двор, близо до църквата и неделното училище и да я превърнат в музей. Една от собственичките на имота Иванка Пенчева, известна юристка, чийто произход е от средногорското село дарила своята част, а на останалите наследници платили 5 000 лева.



„Коледарите събират немалка сума и даряват всяка година. Кукерите са и коледари и даряват всяка година за благородна кауза. С подобни средства сме закупили големия часовник, който е в центъра на селото. Направили сме светещия кръст, който е над селото. Това са пари от хората и отиват за хората”, обяснява Мано Манов.

Мястото не е избрано случайно. Според старите регистри именно тук през 1513 година е възникнало селото.



„Искаме да възстановим старата къща и в двора да сложим паметник на първия овчар, който паметник да говори и да разказва старата история на Климент. Имаме говорещи пейки на площада. Защо не и паметникът да проговори”, казва Мано Манов.

Климент е село с изключително богат духовен и културен живот. Историята му днес е складирана в бивш хранителен магазин, където се пазят предмети от бита от преди повече от 3 века, няколко колекции народни носии от различни епохи, филми и албуми с историята и фолклора на селото.



„Имаме богат фонд, но няма къде да позиционираме всичките тези дрехи, които нашите баби и дядовци са носили и които са над 100 години. Тук това са носии, които са били в ежедневието – за празник, за делник. Тук показваме снимковата история на село Климент, която е запечатала най-важните моменти от историята на нашите деди - като първата копка на училището, първото училище, електрифициране, водопровод. Това са уреди на труда, занаятчийски, които са помагали да си изкарват прехраната, да си тъкат чергите и да изкарват в своето домакинство”, разказа Николина Петрова.



Намерението на жителите е всички тези ценни експонати да бъдат събрани на едно място и да бъдат показани по подходящ начин.



А през последните две години село Климент може да се похвали и с това, че е начело в класациите по раждаемост в Карловския подбалкан.