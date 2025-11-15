Видинската полиция стартира нова превантивна кампания срещу телефонните измами, насочена към най-уязвимата група – възрастните хора. Инициативата, озаглавена „От дом на дом“, цели да ги информира как да реагират при опит за измама и да намали броя на пострадалите.

От няколко дни полицейски екипи обикалят къщите в областта и раздават специални флаери под формата на календар за 2026 г., на чийто гръб са изписани най-важните препоръки за предпазване от измамници.

Мними полицаи измамиха две възрастни жени от Видин

„Ако ви се обадят от непознат номер, веднага затваряте и се обаждате на 112. Казвате, че непознати са искали пари и отказвате да давате каквито и да било средства“, обясни полицай как да се реагира при съмнително обаждане.

Дядо Захари от село Антимово си спомня как преди години помогнал на съседка да не стане жертва: „Дъщеря ѝ и синът ѝ са в чужбина, а ѝ казали, че дъщеря ѝ е катастрофирала и искат пари. Аз я предупредих. Не даде нищо.“

Възрастни хора споделят, че флаерите с препоръки са полезни: „Пише да запазим спокойствие и веднага да прекратим разговора. Ще го гледам календарчето – дано не се налага.“

Други признават, че измамниците често използват силни манипулации: „Казват ти, че синът ти е катастрофирал. В първия момент изтръпваш, после почваш да мислиш.“

Инспектор Весела Маринова обясни, че инициативата е създадена от служители на ОД на МВР – Видин и спортния клуб на дирекцията „Видапол“. Разпечатани са 1000 флаера, насочени специално към възрастните хора.

„Те обичат да гледат календари. Когато го видят на стената, ще се сетят за нашите съвети“, смята тя.

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

От кметството в Антимово също съдействат, като поставят предупреждения на ключови места в селото.

„Важно е хората да знаят как да реагират, за да няма измамени“, каза кметът Пламен Станев.

Местните подчертават, че никой не е напълно защитен, но бдителността е най-силната защита.

Повече гледайте във видеото.