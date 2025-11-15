Почина рок музикантът Иван Милев, по-известен като Вачо Бъндарака. Това съобщиха за БТА от Сдружение „Независими артисти, музиканти и певци".

Новината бе потвърдена и от журналиста Ники Кънчев. В профила си във Facebook той написа: „Един от „праотците на българския рокенрол“ е потеглил нагоре. Вачо Бъндърака снощи е завършил земния си път след почти 3 години борба с рака. Пионер е на родните рокбанди с брат си Димитър Милев! Димитър е големият брат, наричан още лорд Бънди, почти митична фигура за феновете на рокмузиката у нас. Иначе лорд Бънди е истинска личност, той е английският представител в Съюзническата тристранна комисия в България след 9 септември 1944 година. През 1962 година братята канят съученика на Вачо - Кирчо Маричков, и барабаниста Пепи Цанков, и така сформират „Бъндараците“. Лорд Бънди почина през 1993 година, а снощи и братчето му Вачо. Поклон пред паметта му! Името му ще се помни винаги, докато има рокаджии в тази страна!“

Иван Милев - Вачо Бъндарака е роден на 18 септември 1944 г. През 1962 г. заедно с брат си Димитър основават група „Бъндараците“, в която участват съученикът на Вачо - Кирил Маричков (бас, вокали) и приятелят им Петър Цанков (ударни). По-късно към групата се присъединява и Панайот Михайлов (ударни).

