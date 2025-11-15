Това е възможният бюджет, но той не е най-добрият. Това каза в Разград премиерът Росен Желязков за Бюджет 2026 година. Желязков беше на работно посещение в областите Силистра и Разград, където инспектира няколко важни инфраструктурни проекта и проведе работни срещи с кметовете от двете области, съобщиха от правителствената информационна служба.

“България ще премине към еврото без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите, които да изпреварват ръста на инфлацията. Бюджетът трябва да даде възможност всички макроикономически показатели да намерят отражение”, обясни премиерът.

Желязков сподели, че би искал още някои неща да намерят отражение в план-сметката, но това е което коалицията ще подкрепи. “Тя отразява разбиранията за съществуващата нормативна наредба, но и тенденциите, които трябва да се променят, за да имаме по-добър бюджет. Той не е нито ляв, нито десен, не е либерален или консервативен", обясни още министър-председателят.

По думите му приходната политика следва определена логика - да не увеличава данъчно-осигурителната тежест. "Ръстът с 2 се изтегля с 1 година, защото тъй или иначе прогнозата за 2026-27 г. сочеше, че осигуровките ще се увеличат с процент годишно. Трансферите към НОИ изпреварват осигурителния потенциал за захранване на системата, а това не е правилно. С новия бюджет ще могат да се посрещат всички социални плащания. Ръстът на осигурителната вноска няма да окаже сериозен натиск нито на работодателите, нито на работниците. Данък дивидент и с увеличението от 5 на 10% пак ще е най-ниският в ЕС", коментира премиерът.

През април отново ще се иска дерогация за отлагане на санкциите срещу "Лукойл"

Желязков коментира отлагането на санкциите срещу “Лукойл” в Тутракан. По думите му на всеки 6 месеца се разглежда темата за замразените руски активи и така се преценява доколко са постигнати целите. “През април пак ще искаме дерогация за отлагане на прилагането на санкциите у нас. Всички други сценарии, базирани на предположения, не са на дневен ред на правителството. Ще уважаваме правовия ред, инвестиционната среда и ще опитаме да минимизираме с всички средства потенциалните опасности от евентуален арбитражен спор”.

Според него Румен Спецов притежава дългогодишен опит като контролен орган, което ще му помогне за заемане на длъжността особен управител. "Пазарът на горивата ще остане спокоен. Цената им се определя от международната цена на петрола. Българският пазар ще функционира нормално и плавно, гарантираме, че рафинерията ще продължи да работи. Санкциите имат много ясна цел - прекратяване на войната в Украйна", добави той.

По думите му е добре институциите да работят хармонично, но за съжаление нещата не действат така. "Всеки да действа спрямо правомощията си в Конституцията. Президентът има право да сезира КС, ако не е съгласен със закона за "Лукойл". Чухме много коментари, ако бяхме се вслушали в тях, нямаше да има дерогация. Правителството спокойно, професионално и тихо убеди американската администрация, че ще можем да спазваме правилата на OFAC войната да не се финансира от рафинерията в Бургас. След 6 месеца ще може да се иска нова дерогация", обобщи Желязков.

Снимка: Министерски съвет

По-рано в събота премиерът коментира и получената дерогация в петък. "Направихме възможно най-доброто за рафинерията. Показахме, че когато работим ефективно, в екип, с подкрепата на мнозинството в парламента, резултатът е явен", смята той.

Премиерът акцентира върху интензивните ежедневни разговори, които се провеждат с партньорите от Обединеното кралство и от САЩ още от първия ден на санкциите. Целта е да се гарантира, че никакви средства от дружествата няма да изтичат в нежелана посока. Същевременно е важно рафинерията да продължи да работи безпрепятствено, работещите в нея да бъдат спокойни за труда си и българският пазар да не изпита нито едно затруднение.

Премиерът Желязков и министърът на енергетиката Жечо Станков инспектираха напредъка по изграждането на лот 3 „Рупча-Ветрино“ от Вертикалния газов коридор в района на магистрала „Хемус“.

Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията, изтъкна Желязков. Министър-председателят посочи, че е важно да бъде осигурена навременната доставка на нефт, да има безпрепятствени процеси по преработката и дистрибуцията.

"Разчитам, че особеният управител и екипът, който ще подбере, чрез предпоставките, които са предвидени в закона, ще внесе необходимото успокоение", изтъкна Желязков.

Премиерът също така изрази надежда, че Руската федерация ще се вслуша в гласа на разума и ще спре огъня. Той беше категоричен, че докато войната продължава в Украйна, санкциите от страна на Европейския съюз и от страна на САЩ ще продължат все повече да затягат примката.

Желязков: Подкрепата ни за общините ще бъде постоянна и последователна

Относно напредъка по изграждането на лот 3 „Рупча-Ветрино“ от Вертикалния газов коридор премиерът Росен Желязков подчерта, че страната ни навлиза в нов етап на енергийно развитие, като природен газ вече ще се транспортира по направление Юг–Север. „България ще осигурява доставки чрез диверсифицирани и надеждни трасета, като основен фокус ще бъде върху втечнения природен газ от Гърция и гръцките терминали, предназначен предимно за Украйна, Молдова, Унгария и Словакия", каза той.

Подкрепата за общините ще бъде постоянна и следователна

“Правителството и управляващото мнозинство в Народното събрание мислим и работим в една посока – с хоризонт за пълен мандат. Подкрепата ни за общините ще бъде постоянна и последователна, така че и местната власт от своя страна може спокойно да планира дългосрочно”, каза Желязков на среща в Силистра с кметове от областта.

Във фокуса на разговора беше инвестиционната програма за общините, като заложените средства на настоящата година са близо 1 милиард лева. Премиерът Желязков посочи, че финансирането на общините се запазва и през следващата година.

Снимка: Министерски съвет

Нова политика по отношение на санирането на еднофамилните къщи

“Поставяме началото на политика по отношение на санирането на еднофамилните къщи, които също заслужават да имат по-ниски сметки за ток, наред с многофамилните жилищни сгради. Финансирането ще бъде по линия на специално създаден фонд за декарбонизация, като фокусът е енергийната ефективност на еднофамилните къщи” обяви Желязков в Тутракан.

Премиерът изтъкна, че първоначално фондът ще разполага със 100 милиона лева, като в последствие средствата могат да бъдат увеличени. Сумата ще бъде достатъчна за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации, а всеки ваучер ще бъде в размер на 20 000 лева.

Снимка: Министерски съвет

Връзките през Дунав, които ще донесат ползи за България и Румъния

“България е готова, но се опитваме да убедим румънските си партньори за важността от нови мостови съоръжения през река Дунав", заяви Желязков, докато заедно с кмета на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов и посланика на България в Румъния Радко Влайков инспектираха точката, в която ще заработи Пристанищен терминал Тутракан.

"Разбираме бюджетните им затруднения, но има и други модели, които ние предлагаме, различни от мостовите съоръжения", обясни Желязков и припомни, че е поканил румънския си колега на работна среща, на която да бъдат обсъдени именно връзките през Дунав, които ще донесат изключителни ползи за двете държави.

Снимка: Министерски съвет

Никой няма полза от нови избори, смята Желязков

“Стабилността на правителството гарантира устойчивост и за местната власт. Никой няма полза от нови избори. Затова кабинетът и управляващото мнозинство сме решени да приемем бюджета на държавата, да обезпечим публичните финанси и да осигурим плавния преход към еврото”, каза Желязков в Разград на среща с кметове и народни представители от областта.

Не трябва да позволяваме повече да бъдем разделяни, защото това прави цялата ни страна слаба, категоричен беше Желязков. По думите му партиите, подкрепящи кабинета, имат отговорността да работят заедно и единно в името на стабилността.

България - пример за етническа толерантност

Според Желязков България е пример за етническа толерантност и за това как съжителството на християни, мюсюлмани, юдеи и други вероизповедания дава възможност на народа ни да е спокоен и да просперира.

“Всеки да си гледа неговите дела, неговия поминък, но да живеем в общност”, каза при посещението си в Разград Желязков. Той провери ремонтните дейности по консервация, реставрация и адаптация на джамията „Макбул Ибрахим паша“, един от най-ценните архитектурни паметници в региона, а по-късно посети църквата „Свети Цар Борис-Михаил Покръстител“.

Снимка: Министерски съвет

Редактор: Ивайла Митева