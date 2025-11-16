Златната есен е към края си, но това не спира желанието за пътешествия. Ники Василковски ви отвежда на разходка из Берковския Балкан, за да покаже къде се намират емблематичните за района Хайдушки водопади. Местните легенди разказват за тайнствена пещера край тях – скривалище на хайдушки чети по време на османската власт. Именно тези предания дават името на живописните водопади.

Маршрутът започва от покрайнините на Берковица и води към подножието на планината. Долината на едноименната река е силно разчленена, а между ридовете се вият множество притоци. В началото на пътеката се откроява вековен бряст – според надписа до него той датира от времето на цар Иван Шишман, което би означавало, че е на над 600 години.

Пътеката следва притока Голяма река. Разстоянието от квартал Беговица до водопадите е около 5 километра, като по-голямата част от маршрута е черен път с лек наклон. Дори към края на есента разходката носи уют и спокойствие, макар златните листа вече да са застлали земята.

Последният километър става по-стръмен, но буковата гора прави изкачването приятно. По пътя има пейки и беседки за кратка почивка. Двата скока, известни като Хайдушки водопади, се намират там, където се събират няколко планински дерета. Водите им идват от склоновете на Берковската планина, чиито заоблени била достигат 1800–2000 метра.

Първият водопад се чува още от разстояние – потокът Ценкова бара се спуска с пенлива сила. Макар височината на скока да е едва 2–3 метра, местността впечатлява с усойна и приказна атмосфера. На няколко метра по-нататък се намира вторият водопад, скрит между огромни канари в дълбокото дере, където текат Сливашка и Средна бара. Той се вижда добре отгоре, но по-смелите могат да се спуснат и по камъните, за да го усетят отблизо.

Балканът около Берковица е колкото страховит с извисяващите се в далечината върхове към границата със Сърбия, толкова и привлекателен с китните възвишения, просечени от почти девствени планински потоци. Пътеката към Хайдушките водопади е от онези маршрути, при които с цената на малко усилия човек се потапя дълбоко в божествената прегръдка на планината.

