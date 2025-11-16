Певицата Елизабет разказа в ефира на „Събуди се“ за новата си песен, първата си международна колаборация и пътя, по който развива музикалната си кариера. Макар да е едва в началото на професионалния си кариера, младата изпълнителка вече е сред най-обещаващите имена в родната сцена.

Елизабет представи новата си песен – на английски език, създадена съвместно с румънския музикален продуцент Алекс Паркър.

„Още когато я правихме, знаехме, че тази песен има нещо специално в нея. Има международен звук и много се радвам, че дойде време за първата ми подобна колаборация, особено с такъв продуцент“, сподели тя.

На въпрос как млад артист пробива извън България в епохата след големите музикални канали, Елизабет е категорична: „Музиката и социалните мрежи вървят ръка за ръка. Инвестирам време в съдържанието, което качвам, старая се да бъде органично и редовно. Ако не си активен в едното, няма как да стане в другото.“

Певицата откровено призна, че в големия музикален свят има и трудни моменти, но предпочита да не се фокусира върху тях: „Прекалено голяма ми е любовта към музиката, за да се занимавам с нещата, които не ми харесват. Тя е по-силна от всичко.“

Елизабет разказа и за последното си отличие от фондация „Димитър Бербатов“, на която е лауреат за четвърта поредна година: „Чувствам го като привилегия да бъда част от това семейство. Това беше последната ми година и за мен беше важно отново да получа наградата. Благодарна съм за всичките 10 години подкрепа.“

Певицата разкри, че майка ѝ, освен че я подкрепя безусловно, е и човекът, от когото е наследила любовта към музиката.

„Мама е била професионален текстописец и все още е. Тя е автор на „Душата ми крещи“, една от емблематичните песни на Галена, както и на много хитове на други изпълнители. За мен тя е невероятен талант и вдъхновение“, сподели тя.

Най-ценният съвет, който майка ѝ дава: „Да бъда истинска, да не залъгвам нито хората около себе си, нито тези, които ме слушат. И най-вече – да бъда смирена.“

Елизабет признава, че е предизвикателство да останеш себе си в епохата на социалните мрежи и непрекъснатото обществено сравнение. Младата певица разкри, че подготвя още няколко проекта, включително нови колаборации.

Целия разговор гледайте във видеото.

