В ефира „Събуди се“ актьорите Диляна Попова и Станимир Гъмов разказаха повече за новата българска комедия „Рожден ден“, чиято премиера се състоя преди дни. Макар филмът да е представен като комедия, зад смеха стоят важни послания за обществото, семейството и ролята на децата в един понякога объркан свят.

Диляна Попова сподели, че най-силно я е впечатлила основната идея във филма: „Понякога възрастните се държат като деца, а децата са принудени да се държат като възрастни. Това е заложената концепция и именно това ми харесва най-много.“

Тя подчерта, че във филма сериозните теми за ролята на обществото и държавата в живота на децата са поднесени по достъпен и емоционален начин.

„Филмът задава въпроса доколко можем да разчитаме на държавата за нашите деца. Посланието е ясно — предай нататък. Всеки човек трябва да се стреми да прави добро“, каза актрисата.

Станимир Гъмов описа „Рожден ден“ като филм, който съчетава хумор и дълбочина:„Филмът не е само смешен. Сериозните неща са разказани с лекота. Всеки един от героите си има проблем — и това е най-важното във филма: човещината.“

Актьорът допълни, че именно тази комбинация от забавни ситуации и сериозни послания прави филма близък до зрителите.

Двамата актьори приканиха зрителите да гледат филма, който вече е по кината в цялата страна.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева