-
Студенти с римейк на сцена от "Гунди - легенда за любовта"
-
Започна филмовият фестивал Sofia DocuMental
-
„Стоичков – Филмът“ – българската легенда, която тръгва към световните екрани
-
Изненадващ победител на кинофестивала във Венеция: „Златен лъв” за „Баща, майка, сестра, брат” (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Българско-френският филм „Земята, която не спи” беше представен на фестивала в Кан
-
"Смехът е сериозна работа": 100 години от рождението на незабравимия Георги Парцалев (ВИДЕО+СНИМКИ)
Новият филм вече е по кината
В ефира „Събуди се“ актьорите Диляна Попова и Станимир Гъмов разказаха повече за новата българска комедия „Рожден ден“, чиято премиера се състоя преди дни. Макар филмът да е представен като комедия, зад смеха стоят важни послания за обществото, семейството и ролята на децата в един понякога объркан свят.
Диляна Попова сподели, че най-силно я е впечатлила основната идея във филма: „Понякога възрастните се държат като деца, а децата са принудени да се държат като възрастни. Това е заложената концепция и именно това ми харесва най-много.“
Тя подчерта, че във филма сериозните теми за ролята на обществото и държавата в живота на децата са поднесени по достъпен и емоционален начин.
„Филмът задава въпроса доколко можем да разчитаме на държавата за нашите деца. Посланието е ясно — предай нататък. Всеки човек трябва да се стреми да прави добро“, каза актрисата.
Станимир Гъмов описа „Рожден ден“ като филм, който съчетава хумор и дълбочина:„Филмът не е само смешен. Сериозните неща са разказани с лекота. Всеки един от героите си има проблем — и това е най-важното във филма: човещината.“
Актьорът допълни, че именно тази комбинация от забавни ситуации и сериозни послания прави филма близък до зрителите.
Двамата актьори приканиха зрителите да гледат филма, който вече е по кината в цялата страна.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни