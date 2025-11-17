Цената на основните хранителни продукти, включени в потребителската кошница, продължава да се покачва, като вече е достигнала 101 лева.

Според председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов пазарът в момента е "нормален" и поскъпването се дължи изцяло на сезонни фактори и зимна логистика, свързана с доставките. Той подчерта, че към момента няма други външни влияния, които да оказват натиск върху цените на храните.

"Като изключим влиянието на световния пазар, това, което става с горивата и това, което се вдига като напрежение, към момента нямаме никакво влияние върху вътрешния пазар и върху пазара на храни", коментира Иванов. Той допълни, че България е "добре обезопасена" и докато цената на петрола на световния пазар е под 70 долара, не се очакват проблеми.

КНСБ: Основните продукти не са поскъпнали значително

Данните на ДКСБТ показват, че през последната седмица са поскъпнали тиквичките, брашното и оризът. В същото време се отчита поевтиняване при доматите, сиренето и маслото.

Редактор: Мария Барабашка