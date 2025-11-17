Снимка: iStock
-
120 000 млади българи - с дългове, теглят кредити за луксозни стоки, техника и екскурзии
-
Намериха паркирана кола в подлез във Варна (СНИМКИ)
-
Щерьо Ножаров: Бюджет 2026 нарушава европейски правила
-
Ще сработи ли предложението родители на деца до 12 години да могат да работят онлайн през лятото
-
Разликата между заплатите в частния и държавния сектор: Какво стои зад растящото разминаване
-
Експерт: Пейте и бъдете шумни в гората, за да избегнете среща с мечка
Според Държавната комисия по стоковите борси и тържища увеличението се дължи на сезонни фактори и логистика
Цената на основните хранителни продукти, включени в потребителската кошница, продължава да се покачва, като вече е достигнала 101 лева.
Според председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов пазарът в момента е "нормален" и поскъпването се дължи изцяло на сезонни фактори и зимна логистика, свързана с доставките. Той подчерта, че към момента няма други външни влияния, които да оказват натиск върху цените на храните.
"Като изключим влиянието на световния пазар, това, което става с горивата и това, което се вдига като напрежение, към момента нямаме никакво влияние върху вътрешния пазар и върху пазара на храни", коментира Иванов. Той допълни, че България е "добре обезопасена" и докато цената на петрола на световния пазар е под 70 долара, не се очакват проблеми.
КНСБ: Основните продукти не са поскъпнали значително
Данните на ДКСБТ показват, че през последната седмица са поскъпнали тиквичките, брашното и оризът. В същото време се отчита поевтиняване при доматите, сиренето и маслото.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни