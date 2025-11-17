Макдоналдс отново става посланик на доброто. За поредна година веригата ресторанти за бързо обслужване организира дарителска кампания в подкрепа на деца в неравностойно положение.

Вече 24 години Макдоналдс организира дарителската кампания McHappy Day™, с която набира средства за деца в неравностойно положение и за деца с онкохематологични заболявания. Кампанията се излъчва в рамките на месец ноември, като всеки може да участва, дори и с лично дарение.

От 1 до 30 ноември 50 ст. / 0.26 € от всяко закупено детско меню HappyMeal™ ще бъдат дарени в полза на „Благотворителна фондация за деца Роналд Макдоналд България“ (БФДРМБ). Събраните средства през годините са се използвали за медицинско оборудване и консумативи, строеж на детски център, ремонтни дейности и благоустрояване на специализираните отделения на онкохематологичните болници в България.

Първото издание на дарителската кампания е организирано през 2002 година, като към този момент са подпомогнати трите специализирани болници в България – Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания към УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, София; Клиника по детски и генетични заболявания към УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив; и Специализирана детска клиника по клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Св. Марина“, Варна.

Дарения към фондацията се приемат целогодишно на място в ресторантите на Макдоналдс посредством дарителските пунктове на касите, вече и на дигиталните екрани за самообслужване, както и на сметката на фондацията, налична на официалната ѝ страница.

