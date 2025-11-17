"Средствата за заплатите на лекарите са осигурени. Те няма да бъдат разпределени под формата на клинични пътеки. Това ще бъдат целеви средства, които ще бъдат раздавани на лечебни заведения, за да постигнат резултата, който беше поставен като цел още в самото начало". Това заяви заяви председателят на Комисията по здравеопазване в парламента Костадин Ангелов по време на официалната церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година, която се проведе в Гранд хотел „Милениум” в София. Инициативата се организира ежегодно от вестник "24 часа" и отличава медици, номинирани от техните пациенти.

Как ще бъдат увеличени заплатите на специализантите

Той подчерта, че Комисията по здравеопазване и Народното събрание ще подкрепят всяка една инициатива, която ще помогне на лекарите да лекуват и ще махнат всяко едно изискване, което им пречи да работят.

По-късно той уточни пред журналисти, че средствата за заплати ще бъдат не само за специализантите, а за всички български медици, работещи в държавните и общинските болници. По думите му общо 264 милиона евро ще бъдат средствата за подсигуряване на стартови заплати за лекарите.

Парламентът прие три от новите законопроекти за заплатите на младите лекари

"260-те милиона евро, които са осигурени от трансфер на централния бюджет към Националната здравноосигурителна каса, ще бъдат разпределени по следния начин: 30 милиона евро ще отидат в Министерството на здравеопазването, за да раздаде възнагражденията на така наречените второстепенни разпоредители. Останалите пари, които са 230 милиона евро, с още 34 милиона евро, които в момента съществуват за областни и общински болници, ще бъдат целево насочени за финансиране на трудови възнаграждения на всички работещи в лечебните заведения - на всички работещи в болничната медицинска помощ, с изключение на частните болници. Разбира се, важно е да отбележим — на всички работещи, а не само на специализантите", подчерта Ангелов.

Той допълни: "Това е решението на Съвета за съвместно управление, което ще бъде разписано в окончателен вариант".

