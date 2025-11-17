17 ноември -Световният ден на недоносените деца, е специален ден. За нас като лекари, за семействата на тези деца и за всички, които се грижат за тях. Той дава възможност да повишим информираността на обществото за проблемите и грижите, свързани с тези бебета. Това заяви в в „Интервюто в Новините на NOVA“ началникът на Интензивно отделение към Клиниката по неонатология в СБАЛАГ "Майчин дом" д-р Станислава Хитрова.

По думите ѝ неонатологията е една изключително модерна и интензивна специалност. "В България работим с много съвременна апаратура, благодарение на която можем да отглеждаме недоносените бебета и да ги изпращаме здрави у дома. В Клиниката по неонатология на „Майчин дом“ се доближаваме до всички европейски и световни стандарти за медицинска грижа на преждевременно родените деца", категоричен е медикът.

Тя обясни, че апаратурата в неонаталните отделения е модерна, високо специализирана и скъпа. Освен това работи денонощно. "Поради това е необходимо непрекъснато да я подменяме – кувьози, монитори, термолегла. Тази апаратура се амортизира естествено и се подменя с нова, за да гарантираме оптимални условия за бебетата от момента на раждането до изписването им", подчерта Хитрова.

Световен ден на недоносените деца: Над 6000 се раждат преждевременно у нас всяка година

В последните години честотата на преждевременно родените деца в България е около 12%, което е леко над средното за Европа. "В „Майчин дом“ този процент е дори по-висок - между 18 и 20%, тъй като към това здравно заведение се насочват всички рискови бременности", подчерта тя.

И обясни, че причините за преждевременното раждане, са комплексни – медицински и индивидуални. Най-често това е комбинация от няколко фактора, свързани със здравето на майката и проследяването на бременността.

По отношение на това трябва ли майката да присъства до бебето, когато то е в кувьоз, доктор Хитрова беше категорична: "В началото майката може да бъде отделена, защото бебето е в кувьоз, но целим максимален ежедневен контакт, защото това е ценно и за двамата. В „Майчин дом“ тази година беше открит специален кенгуру сектор към интензивното отделение, където майката и недоносеното бебе са заедно в една стая. Бебето е в термолегло или креватче, като по този начин майките се обучават за грижите у дома и се чувстват по-сигурни и подкрепени".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова