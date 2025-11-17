Това съобщиха от летището за NOVA

Бурен вятър е станал причина за отмяна и пренасочване на полети от и до летището в София, съобщиха от там за NOVA.

Има един отменен полет от Истанбул, а 6 са пренасочени.  Пет излитащи полета са отменени.

Редактор: Ина Григорова

