Снимка: БГНЕС
-
Половината мечки в Белица са заспали зимен сън
-
Откъснати от света: Три села в Русенско са без транспорт
-
„Дотам и обратно”: Магията на Хайдушките водопади в Берковския Балкан (ВИДЕО)
-
Километрично задръстване на магистрала „Тракия” (ВИДЕО)
-
Въвеждат временна организация на движението на АМ “Хемус” в Софийско
-
Колко бързо се топят ледниците (ВИДЕО)
-
Защо полярните региони се затоплят по-бързо от всяко друго място (ВИДЕО)
Това съобщиха от летището за NOVA
Бурен вятър е станал причина за отмяна и пренасочване на полети от и до летището в София, съобщиха от там за NOVA.
Има един отменен полет от Истанбул, а 6 са пренасочени. Пет излитащи полета са отменени.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни