В каква валута ще плащаме от 00:00 ч. на 1 януари и какви ще бъдат лихвите за просрочените заеми

♦ От 00:00 ч. на 1 януари банкоматите ще започнат да пускат само еврови банкноти.

♦ В зависимост от това къде се намирате в нощта на 31 декември срещу 1 януари, съветът на експертите е предварително да се разберете в заведението или хотела в каква валута искате да платите.

♦ До 31 януари 2026 година може да се плаща и в двете валути.

♦ От 1 януари търговците са длъжни да връщат ресто в евро, освен ако нямат налични банкноти.

♦ Няма проблем със захранването на евро в банките. Търговците трябва да проявят инициативност, за да имат пари в обращение.

♦ След 00:00 ч. на 1 януари парите в банковите сметки ще бъдат превалутирани в евро.

♦ По-лесно за търговците и клиентите е да плащат с карта.

♦ През първите шест месеца в банките левовете могат да се сменят напълно безплатно. В БНБ няма ограничение за периода.

► Лихвите по просрочени заеми

Лихвите по просрочените заеми е тази, която се генерира върху договорената лихва. Към момента тя се определя, като имаме основен лихвен процент на БНБ + 10% на година.

Актуалната лихва по просрочени задължения към момента е 11,91%.

Министерството на финансите предлага следната формула: Основният лихвен процент на ЕЦБ + 8%.

Основната лихва е 2,15%, затова лихвата за просрочени задължения става 10,15%.

Според Бързаков няма да има драстична промяна във фиксираните ипотечни кредити.

► Как ще бъдат обменяни левовете в евро в Българските пощи

Как се ще случва обмяната на левове в евро в Български пощи и има ли риск за нивото на сигурност в малките населени места коментира ръководителят на Областна пощенска станция – Перник Роза Стоилова.

♦ В пощенските станции клиентите могат да обменят суми до 10 000 лв. Определени са 2230 пощенски станции от всичките 2700 в страната. В 954 ще се сменят суми до 10 000 лв., а в останалите до 1000 лв.

♦ Списъкът на станциите ще бъде публикуван от 1 декември на сайта на Български пощи.

♦ Обмяната до 10 000 лв. ще става с предварителна заявка от 3 до 5 дни. Изисква се лична карта.

♦ До 1000 лв. ще могат да бъдат обменяни всеки ден.

♦ За трудноподвижни хора превалутирането вероятно ще се случва с нотариално заверено пълномощно. Очаква се повече информация по този повод.

Стоилова обясни, че във всички пощенски станции се поставя видеонаблюдение, работи се със служителите на МВР, върви и информационна кампания от страна на Български пощи сред възрастните хора

Позиция на МВР:

„Предприети са действия по разработване на информационни материали, които да съдържат основни съвети за предпазване на възрастните хора от измами, свързани с въвеждането на еврото. Те ще бъдат разпространени в пощенските клонове из страната, където няма клонове на банки.

Ще се провеждат срещи в малките населени места с представителите на пощенски станции и полицейски служители за запознаване на населението с информацията относно сроковете и начините за обмяната. Ежемесечно се изготвя график за провеждане с посочени конкретни дати и места.



Основната целева група на кампанията са възрастните хора - предимно в малките населени места.



В периода на безплатна обмяна на левове в евро пощенските клонове ще бъдат обхождани периодично от униформени патрули. Там, където е налице необходимост, ще бъде осигурено и постоянно полицейско присъствие. МВР е в готовност да осигури и охрана при транспортиране на парични суми с оглед предотвратяване на престъпни посегателства.



При съмнение за измама или друга злоупотреба подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР.”

