Опасно силни пориви на вятъра причиниха проблеми на летището в София. Наложи се пет полета да бъдат отменени, а други шест - пренасочени. От летище „Васил Левски“ заявиха за NOVA, че за разлика от понеделник – ситуацията във вторник е спокойна и всички полети се изпълняват по график.

Преди ден обаче полет от Германия кацна в Солун, вместо в столицата. На борда му се оказаха известните български актьори, част от поетичния спектакъл "Поетите" - Теодора Духовникова, Захари Бахаров, Луиза Григорова и Юлиан Вергов. Силен южен вятър осуетява плановете на екипажа на кацнат в София. Вместо това машината се насочва към резервното за този конкретен полет летище в Солун.

По думите на Юлиан Вергов самолетът вече е бил със спуснат колесник, когато станало ясно, че кацането в столицата е невъзможно.

Бурен вятър отмени и пренасочи полети от и до София

„Тръгна да каца, след което се отказа и продължи нагоре. Малко се клатушкаше самолетът, имаше вятър, но не е нещо невероятно, невиждано, нечувано. Отидохме до Солун. Там решиха да заредят и да се върнат в Мюнхен“, разказва актьорът Юлиан Вергов.

С колегите му започнали да търсят решение как да се приберат у дома. „Всеки от нас, от „Поетите“, има ангажименти в София. Извикахме приятели в Солун с коли, Взеха ни и се прибрахме“, заяви Вергов.



Причината за пренасочването на полета е силен южен вятър. Според метеоролозите става дума за така нареченият „фьонов ефект“.



„Това е силен, поривист, южен вятър, който се спуска по северните склонове на планините и най-често създава проблеми с поривите, които има. Те могат да достигнат и надхвърлят 20-25 метра в секунда“, обясни Анастасия Стойчева, НИМХ.



По думите на пилота Марио Бакалов екипажите на борда са отлично подготвени за подобни условия и действат по ясно установени правила.

Опасно време: Буря с градушка спря тока и пренасочи полети в Софийско (ВИДЕО+СНИМКИ)

„За всеки полет имаме резервно летище, на което условията са по-добри и можем да кацнем. По всяко време трябва да имаме гориво до дестинация, например до София, след това до алтернативното летище, например Солун, и за още половин час кръжене над Солун“, заяви той.



Финалното решение, добавя Бакалов, се взима от капитана на полета. Но уточнява, че дори самите производители на самолети ясно са дефинирали при какви условия машината може да се приземи.

„Страничният вятър, например, на един типичен Airbus A-320- това са самолетите, които летят из Европа, максимално може да бъде 35 възела. Това е горе-долу около 50 и няколко километра в час. Ако вятърът е дори с един възел повече, ние нямаме право да кацнем“, подчерта пилотът.