Пожар изпепели няколко автобуса, сред които ученически, два буса и леки коли в Костинброд. Огънят възникнал в базата на дружество „Общински превози“.

Екипите на РСПБЗН – Костинброд реагирали незабавно и успели да потушат пожара, който започнал да се разпространява и към халето на базата.

Пожар горя в района на промишлената зона на Перник

Към момента компетентните органи извършват оглед и работят по установяване на причините за инцидента.