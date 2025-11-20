Снимка: БГНЕС
Столичната община ще покаже основните им характеристики
Представят първите нови мотриси на метрото.
Столичната община ще покаже чешките влакове, които пристигат като част от програмата за модернизацията на "Метрополитен".
Първият нов влак на столичното метро пристигна в София (ВИДЕО)
По време на представянето ще бъдат коментирани основните им технически параметри, иновациите в тях, както и плановете за въвеждането им в експлоатация.Редактор: Дарина Методиева
