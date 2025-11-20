Организирани престъпни групи, занимаващи се с трафик на културни ценности и пране на пари, бяха разкрити и задържани днес. Претърсени са множество жилища, автомобили, сейфове и тайници на територията на цяла Европа и България. Открити са уникални артефакти, сред които златни, сребърни и бронзови монети, както и по-големи ценности – антични оръжия не само с европейски, но и с китайски произход. Откритията се оценяват на над 100 млн. долара на черния пазар.

Акцията е проведена под надзора на Софийската градска прокуратура и в рамките на международна оперативна група, координирана от Европол, с водещото участие на ГДБОП, НСлС и ДАНС. В операцията са участвали служби от Германия, Италия, Гърция, Франция, Великобритания, Албания и България, като координацията е осъществявана от центрове в София и „Евроджъст“ в Хага.

Разследването продължава активно, като нови находки се появяват ежедневно.

„Имаме абсолютно нова находка, отворени нови сейфове в държави партньори на това разследване, което бе стартирано от българската прокуратура“, заяви зам.-градският прокурор на София Ангел Кънев в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Разкриха мащабна международна мрежа за трафик на културни ценности в България и цяла Европа

Той уточни, че отново са открити „няколко хиляди уникални артефакта на изключително висока стойност“, а действията по операцията продължават „и в днешния, и в утрешния ден“. Крайният анализ на събраните доказателства се очаква през следващата седмица.

Според Кънев международните партньори определят случая като безпрецедентен.

„Европол и нашите западни партньори категорично заявиха, че това е случай, който е уникален за последните 15 години", подчерта зам.-градският прокурор.

На въпрос дали има замесени български граждани, той потвърди, че по делото вече има повдигнати обвинения. „Към настоящия момент обвинени по това наказателно производство, по което аз съм наблюдаващ прокурор, има нови 16 лица, повечето от тях са български граждани, някои имат и двойно гражданство“, заяви Ангел Кънев.

Той коментира и протестите под мотото „Свобода за политическите затворници“, които се организират от „Продължаваме Промяната” и са с искане за незабавното освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. Според твърдения условията в затвора, където е, са нечовешки.

„Първо искам да отбележа, че аз не съм наблюдаващ прокурор по това наказателно производство. Мога да посоча, че Министерството на правосъдието още във първия момент, когато тези твърдения се появиха в социалните мрежи, реагира мигновено и стартира своя проверка. И мога категорично да заявя, че към настоящия момент не са установени обстоятелства, които да потвърждават тези твърдения, които са посочени само в социални мрежи", поясни той.

„Изискват се документи, има видеозаписи – това са изключително силно мониторирани места. Всичко може да бъде проверено и изяснено. Влизал съм на много подобни места. Мога да потвърдя, че те отговарят на изискванията, наложени от Европейския съюз“, заключи Кънев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова