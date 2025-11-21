Служителите на Националния осигурителен институт излязоха на протест днес. Демонстрацията е на синдиката на административните служители КТ "Подкрепа".

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Недоволството е провокирано от неглижирането на проблемите в държавната администрация, недостатъчното заплащане на служителите и засилващата се вълна от публичен натиск и дискредитация срещу тях. Основното искане на протестиращите е увеличение на възнагражденията с 20%, а не с 5, както е заложено в момента в бюджета.

В столицата служители блокираха сградата на НОИ.

„Исканията са за уважение от обществото и достойни възнаграждения, които служителите на НОИ заслужават, тъй като осигурителният институт е стълба на цялата ни осигурителна система. Професионалистите, които работят тук, заслужават достойно възнаграждение”, смята Кремена Атанасова от КТ „Подкрепа”.

„Надяваме се да бъдем чути, тъй като, както знаете, всички обезщетения и плащания минават през нас. Натовареността е огромна, ние плащаме майчинство, болнични, безработица. Пенсиите стават все повече и повече, цените наоколо растат, а нашите заплати стоят едни и същи”, каза експертът в отдел "Отпускане на пенсии" към НОИ Йоана Мишева. Тя работи от 15 години в Националния осигурителен институт. За нейната длъжност заплатата започва от 1600 лева бруто, което по думите ѝ е крайно недостатъчно.

Снимка: Софи Цветкова, NOVA

Работещи в НОИ в Бургас излязоха на протест точно в 12 ч.

„Исканията ни са за 20% увеличение на заплатите, защото обещаните до 5% са изключително недостатъчни и обидни. Искаме да се вземат мерки относно нуждата от нови кадри, защото в нашата сфера има страшно текучество”, посочи експертът по осигуряването в отдел „Пенсии” Златина Георгиева.

„Заплата, която вземам за 19 години стаж в системата, е 1900 лева. Достойно ли е това възнаграждение за труда, който полагаме?”, попита старши експерт в НОИ-Бургас Виолета Райкова.

А протестиращите в Русе предупредиха: „ Ако нищо не стане, ние сме готови да преминем към ефективни действия. Може да си представите какво ще се случи, ако на седмо число пенсионерите не си получат пенсиите”.

Демонстрации и в други държавни структури ще има и през следващата седмица.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Административни служители излязоха на протести

Първи с конкретни искания излязоха в четвъртък служителите на Националния статистически институт. Те настояват за осигуряването на допълнителни 2,5 милиона лева, които да бъдат използвани за увеличаване на заплати.

В ефира на NOVA NEWS Кремена Атанасова от синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа" заяви, че серията от протести ще продължи.

„Служителите на НОИ казват: „Стоп на унижението! Заслужаваме достойни заплати ще се борим за тях!”. Унизително е служители с висше образование да получават заплати от 1700-1800 лв. Възнагражденията са меко казано обидно”, подчерта тя.

По нейни думи заплатите изостават в голяма част от държавната администрация, частния сектор и спрямо средната работна заплата. Тя заяви, че текучеството в структурите на НОИ е огромно и перманентно.

„Надявам се политиците да обърнат внимание, защото иначе работата на НОИ ще бъде преустановена. Очакваме реакция от законодателната власт”, призова Атанасова.