Изграждане на спокойна и продуктивна образователната среда в българските училища – това цели “Сила за новото поколение” – инициатива на „Олимпус”, стартирала през 2024 г. с дългосрочен ангажимент срещу агресията и тормоза сред учениците. Още с първото си издание кампанията достига до 150 училища и 70 000 ученици. Какво е посланието тази година разказват Александра Стоименова - маркетинг мениджър "Обединена млечна компания,“ и Емил Конрад - влогър, писател и инфлуенсър, в студиото на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Стоименова сподели, че мотото и тази година е същото, а новото в кампанията е настолна игра за емоционална интелигентност – „Магическо училище – тайната сила на новото поколение”.

Конрад каза, че става дума за борд игра, в която по интерактивен начин децата участват и водят диалог. Целта е да се реши някакъв проблем.

Редактор: Цветина Петрова