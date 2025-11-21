Ръководството на „Пирогов” отбеляза 125 години от създаването на първата болница на Червения кръст.

На 20 ноември 1900 година в София започва да работи болницата „Червен кръст”, поставила основите на Института за спешна медицинска помощ „Н. И. Пирогов”.

В края на 1950 година започва преустройство на здравеопазването в страната. Тогава лечебното заведение е превърнато в Спешна градска болница, но запазва името си - „Червен кръст”.

През 1951 година болницата е превърната в Институт за бърза медицинска помощ и получава името на руския хирург Николай Иванович Пирогов.

В честването днес се включи българският патриарх Даниил, който проведе благодарствен молебен. Гост на събитието беше и директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” Александър Джартов.

