Международният комитет на Червения кръст обяви намаление на бюджета си за 2026 г. със 17% и съкращаване на 2900 работни места поради бюджетни съкращения в международната помощ, предаде БГНЕС.

Червеният кръст е принуден да прекрати операциите си в град Газа

„МКЧК остава решен да се намесва на предната линия на конфликтите, където малко други организации могат да действат. Но финансовата реалност ни принуждава да вземем трудни решения, за да можем да продължим да предоставяме жизненоважна хуманитарна помощ на тези, които най-много се нуждаят от нея“, посочи председателят на МКЧК Миряна Сполярич.

