Червеният кръст заяви, че засилените военни операции в град Газа са го принудили временно да спре дейността си там, предупреждавайки, че десетки хиляди са изправени пред тежки хуманитарни условия, предаде АФП.

„Засилването на военните операции в град Газа принуди Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) временно да преустанови операциите в офиса си в град Газа и да премести персонала си в офисите на МКЧК в южната част на Газа, за да гарантира безопасността на персонала и оперативната непрекъснатост“, пише в изявлението.

