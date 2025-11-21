Предизвикателствата пред частното образование у нас - във фокуса на петата работна среща между Министерството на образованието и науката и Българската асоциация на частните училища (БАЧУ).

Дискусията постави акцент върху необходимостта от сътрудничество между държавата и частния сектор с цел изграждане на по-качествена и модерна образователна среда в България. Участниците подчертаха, че частните училища играят ключова роля в процеса на въвеждане на иновации.

„А посланието, което ние всъщност отправяме, е че бъдещето на образованието е автономия, дигитализация, изкуствен интелект. Тези няколко характерни жалона, които развиваме в частното образование трябва да се споделят”, заяви Мария Каменова, председател на БАЧУ.

Подкрепа за това мнение изрази и министърът на образованието Красимир Вълчев, който отбеляза, че именно частните училища са тези, които „заразяват” държавните и общинските с нови идеи.

„Те са по-склонни да експериментират, по-свободни са да го правят и ние сме ги включили в Националната програма: „Иновации в действие”, поясни той.

Г-н Вълчев подчерта, че „Иновацията не трябва да бъде самоцел. Иновацията е търсенето на методи, на средства за това да повишим мотивацията за учене на учениците”.

Срещата завърши с увереност, че партньорството на институциите и частния сектор ще продължи да бъде двигател на положителни промени в българското образование.

Стажант-репортер: Тони Христова

Редактор: Габриела Павлова