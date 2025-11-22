Възможно ли е стевията да замени тютюна? Това е въпросът, на който се опитват да отговорят ученици от средно училище "Йордан Йовков" в Кърджали в свой проект, който вече върви към изпълнение.

100 пъти по-малко производство на тютюн в Източните Родопи отчита местната власт в Кърджали.

"В момента около 3800 декара са заети с тютюнопроизводство в област Кърджали - основно в общините Кирково и Крумовград. В тях са ангажирани около 800 семейства, което е нищожно малка бройка на фона на това, което преди няколко десетилетия беше в областта. Където напълно цели села изкарваха своя поминък", обяснява Никола Чанев, областен управител на Кърджали.



В търсене на решение се включват учениците от средно училище "Йордан Йовков" в Кърджали и създават проект за замяна на тютюна със стевия като алтернатива за местните производители.



"Културата стевия ребаудиана вирее отлично в кърджалийския регион. Растението проявява устойчивост към ектопаразити и умерено засушаване, което е характерно за горещите летни месеци", твърди ученичката Мелтем Дурхан.

Ръст на употребата в Европа и САЩ: Стевията расте добре и при засушаването на климата

"Този природен естествен подсладител е изключително препоръчителен за хора, с които искат да се хранят по здравословен начин", посочва и съученичката ѝ Юзге Халил.



За да се уверят, че са прави не само на теория, но и на практика, тази година децата сами отглеждат първите растения стевия.



"Поръчахме семена по интернет, после ги засяхме в стаята в училище и след това ги преместихме в градината на нашата учителка. Там продължаваме с процеса по отглеждането", обяснява Мелтем.