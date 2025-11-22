Краси Боев ни среща с Лили и Иво, които изоставиха мечтата на повечето млади хора за кариера в София или в чужбина, за да се върнат и да помогнат на родния си край. Те купуват стар джип, ремонтират го и с него обикалят в красивата планина около Чипровци.

"Тук ни върна идеята да възродим нашия край. Искаме да покажем това невероятно градче на всички хора от България, но и не само — да дойдат тук, да опитат местната ни кухня, да се разходят из града. Нека видят и тези красоти, които имаме в Балкана", разказва Лилия.

И допълва: "Пеш трудно се стига до някои места, така че си има нужда от техника".

"Заради тази причина ние решихме да си вземем джипа, с който може спокойно да се изкачим до всеки един връх, който има в Чипровци. И от там се откриват невероятни гледки", твърди ивелин.

Повече гледайте във видеото.