Историята започва с човек, който сам нарича миналото си „ад“, но днес върви нагоре – буквално и преносно. Някога почти непоправим алкохолик, днес Сергей Добрянов е световен шампион по брой изкачвания на Черни връх.

На 72 години Сергей е постигнал нещо, което мнозина биха нарекли невъзможно – 1017 последователни изкачвания на Черни връх. Това са 2 години, 8 месеца и 28 дни, в които нито сняг, нито буря, нито дъжд са го спрели.

„Имам само три пропуснати дни. На Коледа, на Нова година – винаги съм се качвал“, каза той.

Когато градският транспорт не работи, тръгва пеша от Драгалевци. Часове наред, в дълбок сняг и студ, но наградата – казва той – е несравнима: „Да си на върха, докато всички са около трапезата, е усещане, което не се описва. Това е чисто щастие.“

Сергей призна, че планината става негов дом след най-голямата лична болка. През 2020 г. губи съпругата си – жената, с която споделя живота си и която пет години се бори с рак на гърдата.

„Почина в ръцете ми, половин час след като навърши 66 години. Това беше неописуемо. След нейната смърт започнах да се качвам почти всеки ден. Планината ми помогна да се върна към живота“, сподели той.

Там, между тишината и снега, открива мир и нов смисъл: „Тази страст има изключително въздействие. Прекратих мрачните състояния, забравих какво е настинка, какво е депресия. Не съм пил лекарства от години.“

Днешният му спокоен глас трудно издава, че някога е бил зависим от алкохола. „Бях алкохолик. Губех памет за два-три дни, събуждах се в движещ се влак, без да знам как съм се озовал там. Живеех в мрак“, призна Сергей.

Преди 31 години спира да пие. Не помни точния ден, но помни усещането – „сякаш нещо по-висше ми въздейства“. Каза, че това е било просветление: „Първите месеци са като меден месец – всичко изглежда прекрасно, но истинската битка идва след това. Втората и третата година са трудни. После става по-леко, по-чисто.“

Днес Сергей не приема никакви медикаменти. Не мери кръвно, не следи показатели, не използва мазила.

„Чувствам се перфектно. Не го казвам за пример, защото човек трябва да следи здравето си, но при мен така се получи“, посочи той.

След хиляди километри, изминати в планината, не усеща страх от старостта. „Докато мога да вървя, ще се качвам. Всеки ден след 70 е подарък. И аз му се наслаждавам", каза Сергей.

По професия Сергей е машинен инженер по топлотехника. Цял живот е работил във винарската индустрия, поддържайки бутилиращите линии в Софийския винзавод. Днес е пенсионер, но живее като спортист и вдъхновител.

„Много хора ме търсят като пример, но примерът сам по себе си не помага. Всеки трябва сам да стигне до решението да се промени", категоричен е той.

След смъртта на съпругата си Сергей пуска брада – символично. Бръсне се два пъти годишно – на 20 април и 20 октомври. „Първата дата е в чест на Априлското въстание. Втората – точно шест месеца по-късно. За баланс“, призна Сергей.

А хората в планината често го наричат „гуруто на Витоша“.

