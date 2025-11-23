Месец преди Коледа и на прага на еврозоната – какви празнични бонуси ще получат работещите у нас? В близо 80% от фирмите - служителите ще получат празничен бонус в лева. Бизнесът обаче не е сигурен дали ще може да направи същите разчети за догодина.

Инж. Веселин Тодоров е начело на компания в сектор "Зелена енергия", в която работят над 30 служители. В бюджета и тази година е предвидил за всеки по нещо за празниците - като паричен бонус.



„Ние предоставяме бонуси както за Коледа, така и за Великден. Традиционно те са обвързани с производството на труда и с това каква добавена стойност дава всеки индивидуално към крайния продукт, който ние предлагаме”, обяснява инж. Веселин Тодоров, основател на компания за фотоволтаични централи.



Според експерти паричните премии за Коледа са по-скоро изключение при най-малките компании в частния сектор.

Разликата между заплатите в частния и държавния сектор: Какво стои зад растящото разминаване



„Във фирмите, които са под 50 души, отбелязването на края на годината е по друг начин – или е с празненство, или е с някаква подаръчна кутия”, посочва Пламен Василев, член на УС на Българската асоциация за управление на хора.

Но от фотоволтаичния бранш се аргументират – коледните бонуси са се превърнали в инструмент за задържане на висококвалифицираните им служители.



„Първо - производството на тези кадри е много малко в университетите. И второ – на пазара на труда в момента по-голямата част от тези кадри, които са добре обучени, са по-възрастни. Kадрите от въглищния сектор могат директно да се влеят в нашия сектор с кратко преквалифициране – ние забелязваме, че хората там не желаят това да се случи, защото заплатите, които те взимат в държавния сектор, са много по-големи”, подчертава инж. Тодоров.



А иначе – процентът частни бизнеси, които казват „Благодаря“ на служителите си под формата на коледен бонус, се запазва все така висок – дори и на прага на еврозоната.

ГИТ напомня: Работата на официални празници се заплаща минимум двойно



„В големи организации с над 200 души – се случва в над 80% това да е норма. Рзчитат на материалното – между 500 и 1000 лева. А организациите с по-малко персонал слизат надолу – тоест, ако са с между 50 и 100 персонал – коледните бонуси са между 200 и 500 лева в повечето случаи”, твърди Василев.



В публичния сектор картината е различна – премия под името „Коледен бонус“ за държавните служители няма. Но допълнителни възнаграждения има.

„Да, разбира се, че последното преразпределение на неусвоени през годината средства общо взето съвпада с коледните празници. Средният размер на такива средства, които се разпределят на един служител, е от порядъка на 500 лева на тримесечие. Онзи ден чух някакво число 24 хиляди лева – може да има един такъв човек. В администрацията има 10% хора, към които може би са отправени най-големите критики”, посочва президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.



Синдикатите ще настояват за промяна на начина, по който тези средства се разпределят сред чиновниците в държавната администрация.



„Тази система допуска изключително тежък субективизъм при разпределението на средствата – по този начин се толерира подмазвачество, доносничество и такива неща”, посочва Манолов.