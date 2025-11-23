Снимка: iStock
Пари, подаръци, празненство: Kакви бонуси да очакват работещите за Коледа?
Спортни новини (23.11.2025 - обедна)
Делегации на САЩ, ЕС и Киев ще се срещнат в Женева, за да обсъдят плана на Тръмп за мир в Укрйна
Ецио Гавацени за „сафаритата с хора“: Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по цивилни, включително деца
"Нищо лично": 97-годишният бай Сандо, който над половин век асфалтира пътища
ЗОВ ЗА ПОМОЩ: Мирослав се нуждае спешно от средства, за да се пребори с прогресираща слепота
„Днес също живеем в политическо объркано време“, заяви патриархът
Днес се отбелязва храмовият празник на катедралния храм „Свети Александър Невски“ в София. Най-големият катедрален храм в България е построен в памет на загиналите за освобождението на страната по време на Руско-турската война, а първият камък е положен през 1882 г.
Празничното богослужение приключи с песнопението „Много лета“ за всички присъстващи, като храмът беше изпълнен с мир и благоговение. Храмът отбелязва един от двата празника на свети Александър Невски в православния календар, като днешният е по-големият. Вторият се чества на 30 август, когато се отбелязва пренасянето на неговите мощи.
Миналата година катедралата отбеляза 100 години от своето освещаване, което се е състояло повече от 40 години след полагането на първия камък.
Deepfake с патриарх Даниил се разпространява във Facebook
По време на празничното богослужение Негово Светейшество Патриарх Даниил припомни житие и делото на св. Александър Невски. „Той получава званието Невски заради своята вяра и за пример, с който убеждава хората да се молят на Бога и да отблъскват нашествениците през XIII век. Това е пример за всички нас и днес, особено за младите“, каза патриархът.
Той добави и послание за съвременното време: „Днес също живеем в политическо объркано време. Пътят през тази обърканост отново ни показва вярата. Останете верни на Бога. Много традиционни ценности, особено ценностите на вярата, се поставят под съмнение. Но да знаем – светът преминава, а Бог пребъдва. Тези, които остават верни, пребъдват с Него“.
