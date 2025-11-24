Тази седмица на гости в рубриката “Новите известни” е Цвети Борисова - едно изключително смело и лъчезарно момиче. През 2024 година родителите на ѝ чуват диагнозата левкемия - след като момичето посещава "Пирогов" за обърнат нокът.

Следват множество медицински манипулации, тежки терапии, днес Цвети е приключила с интензивното лечение, живее в Германия със своето семейство и показва животът си, лечението си и че човек винаги има причина да се усмихне.

След серия от прегледи момичето научава, че страда от левкемия – заболяване, за което първоначално знае малко. Истинският шок идва по-късно, когато в Германия прочита подробности онлайн и разбира, че става дума за рак на кръвта.

Въпреки трудностите, момичето подчертава, че всеки ден за нея е дар. Тя се стреми да бъде продуктивна, усмихната и да живее така, сякаш денят е последен. Именно тази нагласа ѝ помага да избягва „гадните мисли“, както сама ги нарича.

Цвети стартира своя канал в TikTok с желание да споделя ежедневието и лечението си. Целта ѝ е да бъде „лъч светлина“ за хора, които преминават през тежки периоди.

По думите ѝ получава стотици писма – както от пациенти с онкологични заболявания, така и от напълно здрави хора, които се намират в емоционална криза. „Казват ми, че им давам кураж. Това означава, че мисията ми е изпълнена“, казва Цвети.

Въпреки тежкото лечение, за нея престоят в Германия е сбъдната детска мечта. Момичето учи езика и се надява един ден да стане лекар именно там.

Тя забелязва и разлика между българските и германските тийнейджъри – според нея в България младите хора са по-фокусирани върху социалните мрежи, докато в Германия използват основно WhatsApp и не обръщат толкова внимание на TikTok и Instagram.

Цвети отправя силно послание: „Никога не се предавайте. Хубавите неща изискват време. Бъдете благодарни за живота, който имате, защото за някои той е мечта“.