Развитие на историята за учителя Петър Матев, уличен несправедливо да шофира с наркотици и задържан в РУ. Избягал ли е той при първоначален опит да бъде проверен? Това твърдят в отговор от СДВР по този казус.

В него се казва, че “при спецоперация полицаи забелязали автомобил, който е спрял на велоалеята в близост до пешеходна пътека до учебно заведение. Служителите на реда изчакали шофьора и го проверили. Мъжът се държал арогантно с полицаите и напуснал самоволно проверката. Незабавно бил подаден на екипите и спрян за проверка от автопатрул на Пето РУ в района на моста „Чавдар”.

Кой казва истината? Потърпевшият, който се е запознал с позицията на СДВР, твърди, че тя не отговаря на действителните обстоятелства.

Петър Матев разказва, че е спрял във велоалеята, тъй като се е почувствал зле. "Аз съм с високо кръвно, бях тръгнал по работа към центъра, но направих обратен завой, защото нямаше паркоместа. На предното стъкло на автомобила ми имаше стикер за инвалид. Отсреща две полицайки извършваха проверка. Направих обратния завой покрай тях, забавих се 2-3 минути. Те дойдоха и казаха, че нарушавам правилата, защото съм спрял във велоалея. Аз обясних, че ми е станало зле, с ТЕЛК съм и имам високо кръвно. Искаха да ми напишат фиш, но аз отказах и си тръгнах, може да се тълкува като бягство. Не съм се държал арогантно. Знам, че те изпълняват служебните си задължения. След това ме спряха в района на моста „Чавдар” и ме тестваха, казаха, че резултатите са отрицателни. Изчаках 4 часа. Забраниха ми да говоря по телефона", разкри Матев.

Припомняме, че 62-годишният мъж твърди, че бил тестван за употреба на алкохол и наркотици. Пробата му за наркотични вещества дала положителен резултат за амфетамин. Автомобилът бил иззет, а водачът, който е бивш криминалист от 5 РУ – задържан за 24 часа.

Мъжът твърди, че бил тестван два пъти, но полицията отрича. По думите му трети тест е бил проведен, когато е отишъл да си вземе автомобила обратно след отнемането му.

След излизането на резултата от кръвната проба, на 10 септември досъдебното производство е изпратено в прокуратурата с мнение за прекратяване. В крайна сметка - първоначално положителният тест се оказал фалшив и той стоял без книжка близо година. Петър Матев обяви, че е готов да се подложи на детектор на лъжата.

