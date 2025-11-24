Снимка: iStock
Автомобилът му се преобърнал и се забил в отводнителен канал
Мъж е с опасност за живота, след като е катастрофирал с автомобила си, съобщават от полицията в Перник.
Пътният инцидент е станал в следобедните часове на 22 ноември в района на брезнишкото село Сопица. 49-годишен столичанин губи контрол над автомобила си, удря се в крайпътно дърво, след което се преобръща и се забива в отводнителен канал.
Кола удари диво прасе и дърво в Ямбол, двама пострадаха
Служители от пожарната са помогнали за изваждането му от автомобила. Мъжът е с черепно-мозъчни травми и опасност за живота.Редактор: Цветина Петкова
Източник: БНР
Последвайте ни