Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици. Тя е указана в заповед на министъра на здравеопазването, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването, и е в сила до 23 януари 2026 г.

Забранява се износът на медикаменти от фармакологичните групи „Инсулини и аналози“, „Инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2”, „Понижаващи кръвната захар лекарства с изключение на инсулини“ - лекарствен продукт с международно непатентно наименование Semaglutide, както и антибиотици с международно непатентно наименование Azithromycin в лекарствени форми „powder for oral suspension” и „granules for oral suspension”.

Забранява се и износът на лекарствени продукти с международно непатентно наименование Mesalazine.

Причините за забраната за износ са затруднение в снабдяването на аптеките и на пациентите, сигнали за недостиг или отказ от складовете на едро, нерегулярност или забавяне в доставките или доставка на по-малко количество, се посочва в заповедта.

През последните месеци в Министерство на здравеопазването постъпват множество сигнали за липса на Mesalazine в аптечната мрежа. Терапевтичните показания на лекарствените продукти с това международно непатентно наименование включват улцерозен колит (лечение на остри състояния и профилактика на рецидив) и болест на Крон (лечение на остри състояния).

Най-много сигнали за недостиг се наблюдават за лекарствения продукт в таблетна лекарствена форма - в 79% от областите в страната, като за него недостиг е докладван в 201 аптеки. При останалите лекарствени форми също се наблюдава недостиг, но в по-ниска степен.

