Световният вицешампион на България Симеон Николов днес празнува своя деветнадесети рожден ден. Разпределителят на националния отбор днес е в Москва, където утре от 18:00 часа неговият отбор "Локомотив" (Новосибирск) ще гостува на "Динамо" (Москва).

Междувременно Мони Николов беше избран за Играч №1 на дербито от 8-и кръг в Суперлигата на Русия "Зенит" (Казан) - "Локомотив" (Новосибирск). Освен това младият волейболист беше определен и за MVP на 8-ия кръг в престижната класация на “БО Спорт”.

