Краят на ноември ще е дъждовен. С преминаването на обширен средиземноморски циклон валежите ще обхванат последните дни на месеца. В сряда около обяд ще завали в Западна България и планините по южната ни граница. От четвъртък до събота дъждове се очакват в почти цялата страна, а в неделя – предимно в централните и източните райони.

Изпращаме ноември с дъждове, възможен e сняг за Никулден

В хода на динамичния период в по-високия планински пояс в Западна България, както и по Централна Стара планина ще вали сняг. За тези няколко дни се очаква да се акумулират над 100-150 литра дъжд в южните части на Рило-Родопската област. Преовлажняването крие риск за активиране на свлачища. Възможни са значителни повишения на нивата на някои реки в районите с напоителни валежи.





Вятърът в сряда и четвъртък ще се запази топъл, от Юг-Югозапад. Поривите по северните склонове на планините, в Югоизтока и край морето ще достигнат 80-90 километра в час. С негова помощ дневните температури в Централна Южна и Югоизточна България ще са в интервала 15-20 градуса.





В началото на декември времето отново ще е спокойно, без валеж, с разкъсване на облаците. Първата седмица на метеорологичната зима ще е с мъгли и понижена видимост. Облаците в топлите часове ще са динамични, с разкъсвания, почти без валежи. Сутрините ще са мразовити, следобедите с показания на термометрите между 10 и 15 градуса.