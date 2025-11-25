Едва ли има по-добра инвестиция в демокрацията, човешкия капитал и устойчивото развитие от грамотността. Уменията за четене определят не само качеството на образованието, но и развитието на икономиката. Проблемът в страната ни се задълбочава с всяка следваща година, като всяко ново поколение е по-функционално неграмотно от предходното. Ако тази тенденция се задържи, след пет години бизнесът ще отчете дълбока криза. Това бяха част от темите на форума „Бъдеще 2.0“.

"Според данните, с които разполагаме от изследването PISA, сме на последно място по отношение на грамотността, четенето и функционалната грамотност. Прогнозите ни не са розови по отношение на функционалната грамотност. По време на форума „Бъдеще 2.0“ чух нещо, което много ме втрещи — 70% от работодателите всъщност не успяват да намерят служители с нужните качества". Това заяви в предаването „Социална мрежа” по NOVA News основателя и председател на Фондация "Четене" Валентина Стоева.

По думите ѝ, ако си дадем сметка, че бизнесът няма нужните служители - не е ясно какво ще се случи в близките 5 или 10 години. "Не е ясно за какво се борим като общество и какво ще запазим? Това са важни теми и не можем да кажем, че положението е розово — това не ни помага да тръгнем в някаква посока и да търсим подобрения", подчерта тя.

Тя коментира и връзката между четенето, функционалната грамотност и успеха? "Безспорно, добрите умения за четене са в основата на развитието на функционалната грамотност, Защото функционалната грамотност е умението на хората да извличат и анализират информация от различни източници. Както и да вземат решения, така че да развиват себе си и средата, в която живеят. Без такива умения — и тук не говорим за четене на романи или художествени произведения - а за способността да извлечем информация и на базата ѝ да вземем информирано решение, което не е повлияно или изкривено от нечии интереси — това е безкрайно важно", обясни Стоева.

Според нея четенето помага и на креативността — когато човек чете, има достъп до чужди идеи, които може да осмисли и да генерира свои собствени, за да решава проблеми по креативен начин. "На форума беше споменато, че според Световния икономически форум към 2030 година най-търсеното умение ще бъде креативността. Но няма как да развиваш креативност, ако си просто потребител на съдържание, което идва през кратки форми и кратки видеа. Това е абсолютно невъзможно — именно четенето развива въображението, което е основа на креативността", категорична е тя.

Стоева заяви, че безспорно информацията, която ни залива, е твърде много. "Измерва се в числа, които дори не мога да си представя, но капацитетът на човешкия мозък да обработва информация не се е променил — ние можем да осмислим определен обем. Децата ни, които са дигитално родени — първото поколение, изцяло родено във времето на смартфоните — са изправени пред сериозни предизвикателства. Едно от важните условия информацията да се превърне в знание е способността да се концентрираме, да отделим внимание на даден откъс и да четем по-задълбочени текстове, не просто фрагменти", посъветва тя.

Редактор: Станимира Шикова