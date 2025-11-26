Министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви на брифинг промените, направени от правителството, в борбата с имотната мафия. Новите разпоредби ще влязат от 15 януари 2026 г. Той посочи, че това е поредната стъпка на властта в тази посока.

„В Правилника за вписванията дава възможност към момента на всеки човек да извади копие на нотариален акт на някой друг. Това решение за толкова широк достъп съществува само в няколко държави и очевидно тук отвори вратата за злоупотреби”, поясни министърът.

Той посочи какви точно са промените:

► Остават правата за свободен достъп до имотния регистър и електронни справки от всички. От 15 януари в справка ще има и цената на сделката. Целта – да се подобри публичността и достъпът до информация.

► Остава служебният достъп до нотариалните актове и цялата информация от страна на нотариуси, адвокати, съдебни изпълнители, представители на държавни органи.

► Забравяна се свободния достъп на всички останали до нотариалните актове на гражданите.

► Въвежда се следната възможност – този, които твръди, че има правен интерес да иска нотариален акт на друг гражданин, да подаде молба, а съдията по вписванията ще прецени дали има, или няма правно основание да се сдобие с копие на този акт.

► Друга иновация – от пролетта трябва да заработи нова електорна услуга за известяване чрез SMS, когато някой прави справка за вашия имот или иска да получи копие от вашия нотариален акт.

Това е затягане на режима, като такъв има и във Франция, Испания и Италия, допълни Георгиев.

"Ограничаваме възможността за напълно безконтролен достъп до изключително чувствителна информация, каквито са нотариалните актове", подчерта още министърът.

За свободната справка той посочи, че няма ограничения, но в нотариалния акт има данни за банковата сметка, собственоръчно изписано име и подпис.

