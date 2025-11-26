Извършени са над 400 проверки в цялата страна на строителства, които се намират в близост до реки и дерета. Това заяви регионалният министър Иван Иванов на брифинг след Министерския съвет, коментирайки проверките на ДНСК и Агенция по геодезия във връзка с евентуални незаконни строителства по речни корита.

Той подчерта, че в около 30 от имотите не е било установено строителство. "Относно другите обектите, които се оказаха от 4, 5 и 6 категория, от които малка част са преместваеми - преобладаващата част от строителството им е върху реки, дерета и други водни обекти в цялата страна. То е извършено през годините въз основа на няколко документа, от които са се възползвали съответните администрации – основно подробни устройствени планове, одобрени от общински комитети или общински съвети. Значителна част от тези планове не са съгласувани с Басейновите дирекции или регионалните инспекции по околна среда и води, като част от тях са били процедирани преди влизане в сила на Закона за водите", обясни Иванов.

По думите му представители на Дасейновите дирекции и Регионалните инспекции по околна среда и води не са присъствали в съставите на експертните съвети по устройство на територията към общините. Разрешенията за строеж, актовете за узаконяване и разрешенията за поставяне, издадени от общинските администрации по силата на ЗУТ, са били издавани без съгласуване с Басейновите дирекции или РИОСВ. Тоест били са издадени преди влизане в сила на Закона за водите. "Административните актове не са били обявявани при областните управители, което се оказва масова практика", подчерта министърът.

Той изтъкна, че голяма част от строежите разполагат със строителни книжа - изградени са законно и са въведени в експлоатация с удостоверения, издадени от главните архитекти на съответните общини или райони, или с протоколи за установяване на годността за ползване и разрешения за ползване, издадени от РДНСК според категорията на строежите.

Министър Иванов заяви, че са устаноивени и строежи, които функционират без да са въведени в експлоатация, за което ще бъдат санкционирани съответните общински администрации.

"Малка част от строежите са без строителни книжа – предимно пета и шеста категория, които подлежат на премахване. Ще бъдат дадени предписания на общинските администрации да предприемат необходимите действия за премахване на тези по същество незаконни обекти", уточни министърът.

Част от деретата и реките не са нанесени като такива в кадастралните карти и поради това не се отчитат при изработването на плановете. "Това беше установено и при проверките в Елените, както и в други населени места", подчерта Иванов.

Редактор: Станимира Шикова