Има данни за съществени пропуски в Елените. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на брифинг във ведомството.

„Всички дейности по Подробните устройствени планове (ПУП) от 1997 до 2008 г. са извършвани от местната общинска администрация. ДНСК не може да осъществява контрол върху тях. Такъв се осъществява само от съда по жалба на засегнати лица. Одобрени са ПУП, които разрешават строителство върху речно корито. Всички сгради на територията на Елените са въведени в експлоатация. За две неща обаче липсва документация. Едното е за корекция на речното корито, върху което е построен хотел, а другото – за аквапарк. Проверките продължават, ще видим дали ДНСК ще открие документация”, каза още Иванов.

Ако институциите преценят, може въпросните сгради да бъдат обявени за незаконни. „Част от тях са построени през 1970-1980 г., а други - в периода 2008-2012 г.”, добави регионалният министър.