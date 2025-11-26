Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ определи интензитета за подпомагане при предоставяне на „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия” за 2025 г.

Средствата, които ще бъдат отпуснати на земеделските стопани за компенсиране на щетите по земеделските култури в резултат на тежки метеорологични условия, се разпределят при следния размер от производствените разходи по културите:

►до 80% от действителните разходи за отглеждане на домати, дини, пъпеши, сливи, череши, ябълки, винени и десертни лозя;

►до 50% от действителните разходи за отглеждане на пшеница, ечемик, рапица, царевица, слънчоглед, кориандър, люцерна и др.

Ставките за подпомагане ще бъдат определени заедно с бюджета и сроковете за кандидатстване по помощта през 2026 г.

На помощ ще подлежат и земеделски стопани с констативни протоколи, издадени през 2025 г. за напълно унищожени площи със земеделски култури от градушка, буря и проливен дъжд, наводнение и суша, настъпили през годината.

Очакват се компенсации за пострадалите животновъди до края на годината

Съгласно тази схема, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, ще получат 50% от допустимия размер за подпомагане. Това намаляне на размера на подпомагане няма да се прилага, ако към момента на настъпване на щетата не е била налична застраховка, покриваща конкретния риск в съответната държава членка или регион.

Редактор: Петър Иванов